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Из башкирской деревни много лет не вывозили мусор
Сюжеты:
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Dsc 0208

Из башкирской деревни много лет не вывозили мусор

Сегодня, 16:27ОбществоМарат ГареевФото: mkset.ru
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