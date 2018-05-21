Из башкирской деревни много лет не вывозили мусор

Жители села Бишкураево Туймазинского района Башкирии последний раз мусорную машину на деревенских улицах видели, как минимум, несколько лет назад, а то и еще раньше. С тех пор вывозом отходов здесь никто не занимается. Но находчивые селяне организовали свалку прямо в деревне, метрах в двухстах, чтобы далеко ходить не надо было.

Все бы хорошо (конечно же, ничего хорошего в этом нет), деваться, как говорится, некуда, но так уж получилось, что свалку всего деревенского мусора организовали на возвышенности, под которой протекают две небольшие речушки. А те в свою очередь впадают в Туймазинское водохранилище, которое питает водой весь Туймазинский район, включая одноименный город.

Естественно, дождевая вода летом и талые воды весной стекают в эти две речушки и потом в водохранилище. Пока, к счастью, ни до чего серьезного не доходило, экологической катастрофы местного масштаба жителям близлежащих районов пока удалось избежать. Но сколько будет продолжаться везение, никому не известно.

- Это далеко не одна свалка на той возвышенности. Здесь таких импровизированных свалок вокруг деревни множество. Все вокруг буквально вокруг загажено. И никому нет до этого дела! Я переехал сюда три года и с тех пор пишу письма, жалуюсь, а в ответ получаю только отписки. По словам местных чиновников здесь постоянно кто-то убирается, субботники проводят. Но на самом деле проблемой никто не занимается и, похоже, не планирует этого делать. Мусор вон не только в реки стекает, он с ветром по всей деревне разлетается! – говорит местный житель Анвар Зиязов.

Анвар Зиязов обращался по этой «мусорной» теме, предупреждал о том, что пока пронесло, но в итоге может, по его мнению, привести к экологической катастрофе местные власти, республиканское управление Росприроднадзора, Минэкологии Башкирии и т. д.

Местные власти отвечают буквально следующее (ответ датируется ровно годом назад, маем 2017 года):

«4 мая учащимися школы села Бишкураево собран разлетевшийся мусор… Был убран мусор на территории сел… Был убран мусор с лесопосадки… В мае 2017 года проведена проверка территориальным управлением Минэкологии РБ».

Спустя год, фото сделаны в начале мая текущего года, видно, как в лесопосадках «чисто убрано».

Жалоба в Росприроднадзор традиционно была «спущена на места» – в местное отделение минэкологии, которое ответило, что провело проверку и сообщило буквально следующее:

«По факту несанкционированного размещения отходов… на главу поселения наложен административный штраф… Туймазинской межрайонной прокуратурой проводилась проверка соблюдения природоохранного законодательства… по итогам проверки выдано исковое требование об устранении выявленных нарушений – срок исполнения сентябрь 2017 года».

Администрация Туймазинского района пообещала, что «в 2018 году администрация сельского поселения Бишкураевского сельсовета будет включена в график вывоза отходов с территории населенных пунктов».

- Это, на мой взгляд, очередная отписка. Наш глава сельсовета ничего не делает, чтобы ситуацию исправить. Я два раза ездил на прием к главе района. Но того, видимо, устраивают такие главы сельских поселений, которые ничего не просят у него и ничего не требуют. Уже почти половина 2018 года прошла, а мусор как лежит на свалках вокруг деревни, так и лежит. И дальше так и продолжится: люди будут бросать мусор, где им удобно, у себя под носом, а отходы продолжат отравлять все вокру, – говорит житель Бишкураево Анвар Зиязов.

Фото: mkset.ru