В Башкирии горнолыжную трассу превратили в свалку строительного мусора

В Башкирии горнолыжную трассу превратили в свалку строительного мусораВидео
Сегодня, 11:08Татьяна Майорова
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Такой беспредел обнаружили туристы в Белорецком районе республики.
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Видео: Активисты ОНФ из Белорецкого района
Серьезное видеообвинение выставили в соцсетях активисты ОНФ из Белорецкого района.
Вид на горнолыжную базу города Белорецка сегодня представляет собой свалку строительного мусора. Общественники потребовали провести проверку и выяснить, кто превратил трассу в такое жуткое место.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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