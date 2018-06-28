ФК Уфа проиграл болгарскому ЦСКА

Впрочем, и соперник для горожан был более чем серьезный. Коллективу Сергея Томарова противостоял многократный чемпион Болгарии - софийский ЦСКА. Первыми открыли счет болгары, благодаря результативным действиям Даниэла Йорданова. Затем, Сильвестр Игбуг восстановил паритет и команды ушли на перерыв при счете 1-1. Во втором тайме болгары взвинтили темп и все тот же Йорданов оформил дубль. В итоге 1-2 - победа ЦСКА. Свой второй матч на сборах в австрийском Леоганге ФК Уфа проведет 30 июня. Cоперник «Университатя Крайова» из Румынии. Контрольный матч. УТС. Австрия. «Уфа» (Уфа, Россия) – ПФК ЦСКА (София, Болгария) – 1:2 (1:1). ФК «Уфа» [первый тайм]: Шелия – Сухов, Дивеев, Тумасян, Пуцко, Йокич – Засеев, Салатич, Безденежных – Фатай, Игбун. ФК «Уфа» [второй тайм]: Беленов – Круговой, Никитин, Аликин, Неделчару, Живоглядов – Карп, Пауревич, Обляков – Сысуев, Кротов.