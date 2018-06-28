Башкирию опять внесли в ТОП-10 дотационных регионов России

Само собой, если доходы того или иного региона станут превышать расходы, их заберет центр. С учетом этого статус региона-реципиента даже комфортнее, - считает Георгий Осипов. – Если вокруг темы доноров и реципиентов появился ажиотаж, может, стоит привлечь к решению вопроса депутатов Госдумы, представляющих Башкирию? Хотя бы потому, что они разделяют ответственность за те самые методики расчетов, из-за которых может разгореться сыр-бор. Они голосовали за утверждение этих методик и, скорее всего, в тот момент не представляли возможных политических последствий такого, казалось бы, заурядного законопроекта. Если вдруг окажется, что такая ситуация ощутимо влияет на репутацию ряда регионов, может быть, пора депутатам Госдумы из разных регионов объединиться в лоббистскую платформу для пересмотра спорной методики? Пусть это станет для них информацией к размышлению. В противном случае это все напоминает местечковые пересуды, кто и сколько заработал и почему кому-то досталось больше или меньше денег.