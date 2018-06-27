Совфед принял поправки в бюджет на 2018 год
Совет Федерации согласился с текстом поправок в федеральный бюджет страны на 2018 год, а также плановый период 2019 и 2020 годов.
Благодаря внесению изменений доходы бюджета в этом году должны увеличиться на 1,82 триллиона рублей. Рост доходов по отношению к ВВП составит 1,7% и достигнет 17,45% ВВП. Об этом пишет RNS.
Траты федеральной казны вырастут на 61,9 миллиарда рублей и будут равны 16,6 триллиона рублей, что составляет 16,9% ВВП. Вместо дефицита прогнозируется профицит. Он будет на уровне 481,8 миллиарда рублей или 0,5% ВВП.
Объем резервного фонда главы государства должен увеличиться на 6,7 миллиарда рублей. Это произойдет за счет скрытой части бюджета. На Счетную палату будет потрачено 36,6 миллиона рублей.
Документ поправок предусматривает снижение объема ассигнований необходимых для межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду РФ. Их общий объем равен 65,462 миллиарда рублей.