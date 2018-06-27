Совфед принял поправки в бюджет на 2018 год

Благодаря внесению изменений доходы бюджета в этом году должны увеличиться на 1,82 триллиона рублей. Рост доходов по отношению к ВВП составит 1,7% и достигнет 17,45% ВВП. Об этом пишет RNS.

Траты федеральной казны вырастут на 61,9 миллиарда рублей и будут равны 16,6 триллиона рублей, что составляет 16,9% ВВП. Вместо дефицита прогнозируется профицит. Он будет на уровне 481,8 миллиарда рублей или 0,5% ВВП.

Объем резервного фонда главы государства должен увеличиться на 6,7 миллиарда рублей. Это произойдет за счет скрытой части бюджета. На Счетную палату будет потрачено 36,6 миллиона рублей.