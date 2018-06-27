Глава компаний РТК: У нас большой потенциал развития лесного комплекса

В период с 2017-2018 годы (июль-апрель) в стране на 64% увеличилось количество отправленного на экспорт зерна. Тому поспособствовали исторический рекорд по сбору зерна – 135,4 млн т., введение правительством льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда регионов центральной России, Поволжья, Урала и Сибири и рост экспортных цен на российскую пшеницу, которая с февраля 2018 года торгуется дороже $200 за тонну, впервые за три года.