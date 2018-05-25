В сезон 2017-2018 года экспорт зерна увеличился больше чем в полтора раза

Речь идет об экспорте: за сезон с июля 2017 по апрель 2017 года железнодорожным транспортом перевезено на экспорт 15,63 миллиона тонн зерновых грузов. Это на 64% больше, чем в предыдущий сезон. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами Аналитического центра АО «Русагротранс».

Рост перевозок происходил в течение нынешнего сезона постепенно. С октября 2017 года до января 2018-го объем перевозок составлял около 1,7 миллиона тонн в месяц, когда в предыдущие годы этот объем равнялся 1,1-1,5 млн тонн. К марту-апрелю 2018 года экскпортные отгрузки возросли до объемов более 1,9 млн тонн в месяц.

По расчетам аналитиков АО «Русагротранс»к завершению периода этот объем увеличится до исторически рекордного уровня – 18,6 млн тонн, что больше прошлого сезона в 1,7 раза.

Рекорды бьют все регионы страны, где зерно производится, за исключением Краснодарского и Ставропольского краев. По подсчетам аналитиков компании, в частности, отгрузки из Волгоградской области превысили прошлогодние объемы в 2,6 раза. В Саратовкой области рост составил 3,6 раза. Объемы Курской области возросли в 2,4 раза, Тамбовской области – в 2,4 раза. Рост отгрузок в Воронежской, Липецкой, Орловской областях составил 1,7 раза.

Некоторые регионы-производители зерна расположены далеко от южных портов, например, восточные регионы – Оренбургская, Омская, Новосибирская области, а также Алтайский край.

Аналитики АО «Русагротранс» полагают, что объем экспорта в сезоне 2017/2018 составит 53,2 млн тонн основных зерновых продуктов, а с учетом экспорта зернобобовых, муки и вывоза в страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия и Армения) этот объем достигнет 55,6 млн тонн. При этом, отгрузки через российские порты составят большинство от этого показателя – 49 млн тонн.

Согласно майскому прогнозу, подготовленному специалистами АО «Русагротранс» общий сбор зерна в 2018 году может составить около 126 миллионов тонн, что будет несколько ниже рекордных 135,4 млн т в 2017 году. Однако учитывая переходящие запасы, потенциал экспорта в следующем сезоне 2018-2019 составит 50-51 миллион тонн.

СПРАВКА. Компания «Русагротранс» входит в Железнодорожный холдинг РТК, специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов.

Холдинг РТК основан Константином Засовым и Константином Синцовом. Основные активы — зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), Грузовая компания, казахстанский зерновой оператор «Астык Транс» и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов «Азрустранс».

Парк в управлении – порядка 65 тыс вагонов. Основные акционеры: Константин Засов и Константин Синцов.

Согласно рейтингу железнодорожных операторов «Infoline-Аналитики» холдинг РТК, входит в Топ-3 по количеству парка в управлении.

Консолидированная выручка холдинга по МСФО за 12 месяцев 17 года, закончившегося 30 июня – 35,15 млрд рублей. EBITDA – 9,99 млрд рублей.

Консолидированный грузооборот за тот же период: 77,9 млрд тоннокилометров.