В полях России в 2017 году остались неубранными 10 миллионов тонн зерна

Статистика – справедлива, хоть иногда и жестока и не всегда приятна глазу. В Германии на каждую тысячу гектаров приходится 64 трактора, в США – 25, в Канаде – 16 машин. Поля наших ближайших соседей белорусов бороздят 9 тракторов на каждую тысячу гектаров. В России – всего 3 трактора, да еще 2 комбайна. По оценкам специалистов отрасли, это капля в море потребностей отечественных аграриев.

Между тем, в прошлом году в России собрали рекордный урожай зерна – 134 миллиона тонн. Но при этом еще 10 миллионов так и остались неубранными в бескрайних полях. Причина – острый дефицит сельскохозяйственной техники. Специалисты то ли в шутку, а то ли всерьез говорят, что недалек тот день, когда отечественный фермер вполне может перейти на ручной труд.

Производители сельскохозяйственной техники говорят, что сельское хозяйство само по себе – рисковое дело. Производство техники для сельского хозяйства – риск вдвойне. А если наложить на это дело производство компонентов для техники, запчастей, то риски увеличиваются уже втрое.

Помимо этого, рынок, как говорят сами производители техники, открыт, поэтому приходится конкурировать, в частности, с теми, кто имеет, например, поддержку экспортных поставок, имеют доступ к дешевым кредитам. Некоторые игроки рынка называют сегодняшнюю конкуренцию не всегда равной для всех.

- За пять лет мы изменили в два раза: количество техники, которую мы закупаем из-за рубежа и которую наши производители делают. В этом году мы должны достичь 66%, а в 2021 году – 80%, – говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

По итогам 2017 года российский рынок сельхозтехники составил более 177 миллиардов рублей, увеличившись почти на 17%. Из них большая часть – около 100 миллиардов рублей – пришлось на производителей отечественной техники. По типам машин больше всего закупались комбайны и на втором месте тракторы. На остальные виды техники пришлись 73 миллиарда рублей.

Среди крупнейших производителей сельхозтехники эксперты выделяют, в частности, ГК «Ростсельмаш», АО «Евротехника», АО «Кубанбжелдормаш», для которого производство аграрной техники является новым направлением.

В Башкирии крупным производителем является АО «Башагромаш», производящее различные виды оборудования для обработки почвы и заготовки кормов – косилки, бороны, глубокорыхлители, плуги, подборщики. Продукция АО «Башагромаш» реализуется не только в Башкирии, но и в других регионах России. Компания также производит нестандартное оборудование для промышленности и сельского хозяйства.

- Эксперты посчитали, что только на зерноуборочные комбайны и трактора нужно около 1,5 триллиона рублей, чтобы достаточно обновить парки, – говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

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Еще один аспект развития производства сельскохозяйственной техники – импортозамещение. Удовольствие это не из дешевых: перевод производства с импортных колес на отечественные снизит себестоимость техники примерно на 3 процента. Экономический эффект, прямо скажем, незначительный. Тем не менее, крупные производители планируют инвестировать в модернизацию десятки миллионов евро.

Сегодня если фермер останавливает свой выбор на отечественной технике, он получает скидку в 15%. Производителю эту разницу в цене компенсирует государство. К 2021 году этот размер компенсируемой скидки государство планирует снизить втрое – до 5%. Игроки рынка с этой перспективой не согласны. Торгово-промышленная палата России солидарна с ними в этом вопросе.

- Поддерживать надо, пока есть такая возможность есть и пока мы не наберём полную уверенность, что мы заменили убывающую устаревшую технику и обеспечены на 80% своей техникой. То есть, мы в этом плане импортонезависимы. Я бы посмотрел, как будет складываться ситуация по итогам 2021 года, а уже потом бы говорил про возможное сокращение, – говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.