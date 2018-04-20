Россия экспортировала зерна на пятьсот миллиардов рублей

Согласно сообщению аналитического центра, за период июль 2017/апрель 2018 экспорт зерна, включая муку и зернобобовые, из России превысил результат сезона 2016/2017 на 9,8 млн т. Всего экспортировано около 46,8 млн т зерна на сумму более 500 млрд руб.

Железной дорогой вывезли зерна около 15,3 млн т (+4,5 млн т к прошлому сезону). Поскольку текущий сезон еще не закончился, объем экспорта зерна может достичь 54 млн т.

Рост экспорта стимулирует выросшая цена на пшеницу, тонна которой стоит 215 долларов, это выше на 30 долларов, чем в прошлом сезоне.

Специалисты прогнозируют значительный объем экспорта и в следующем сезоне, поскольку аграрии поставили рекорд переходящих запасов и сохранили валовый сбор зерна. Урожай этого года оценивают в 125-130 млн т (в 2017 было 135,4 млн т).