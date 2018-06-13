Спортивный воркаут: Мэр Уфы показал пример хорошей физической формы

- «Мэр идёт, готовьте показательное выступление», говорили они. «Пусть мэр сам покажет выступление», - подумал я. И теперь главная новость дня - мэр @ufa показал всем воркаут. Всего-то стоило предложить ему показать пример молодым, так он, долго не думая, снял пиджак и, засучив рукава рубашки, пошёл подтягиваться, - написал Роберт Давлетшин.