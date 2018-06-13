mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Спортивный воркаут: Мэр Уфы показал пример хорошей физической формы

13 июня 2018, 09:53
Ирек Ялалов не спасовал перед предложением публично подтянуться на турнике.

Накануне, 12 июня, на праздновании Дня города глава администрации Уфы Ирек Ялалов неожиданно для зрителей легко согласился принять участие в спортивных состязаниях и показал пример хорошей физической формы. Он четыре раза подтянулся на турнике к восторгу публики.

Видеозапись этого момента появилась в соцсетях с комментариями горожан.

- «Мэр идёт, готовьте показательное выступление», говорили они. «Пусть мэр сам покажет выступление», - подумал я. И теперь главная новость дня - мэр @ufa показал всем воркаут. Всего-то стоило предложить ему показать пример молодым, так он, долго не думая, снял пиджак и, засучив рукава рубашки, пошёл подтягиваться, - написал Роберт Давлетшин.

Материалы по теме
Ялалов: Спасти Касимовский пруд в Уфе мешает правовая коллизия Ирек Ялалов встретился с многодетной уфимкой Юлией Вольф по вопросу жилья
#Ирек Ялалов#Татьяна Майорова,#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48