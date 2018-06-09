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Путин и Си Цзиньпин посетили матч хоккеистов из Башкирии

9 июня 2018, 10:50
В Тяньзяне проходила игра юношеских хоккейных команд двух стран.

8 июня в Тяньзяне в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин посетили игру юношеских хоккейных команд двух стран, сообщили в пресс-службе объединенной федерации хоккея республики.

В матче приняла участие хоккейная команда «Девон» 2006 года рождения из Туймазов.

До начала игры главы государств вышли на лед, пообщались с игроками и приняли участие в символическом вбрасывании. Наблюдали за ходом матча с трибуны. Перед началом игры команды подарили свитеры сборных Президенту России и Председателю Китая.

Визит хоккейной команды «Девон» в Китай проходит в рамках сотрудничества двух стран в области развития детского хоккея. Федерация хоккея России оказывает поддержку Китаю в развитии хоккея. Сотрудничество также распространяется и на детский хоккей, где разрабатываются совместные программы развития, включающие инфраструктурные проекты, а также строительство катков.

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