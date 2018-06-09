Путин и Си Цзиньпин посетили матч хоккеистов из Башкирии

Визит хоккейной команды «Девон» в Китай проходит в рамках сотрудничества двух стран в области развития детского хоккея. Федерация хоккея России оказывает поддержку Китаю в развитии хоккея. Сотрудничество также распространяется и на детский хоккей, где разрабатываются совместные программы развития, включающие инфраструктурные проекты, а также строительство катков.