В Уфимском районе суд взыскал ущерб с бывших глав сельсоветов

Выяснилось, что в 2010 году глава Шемякского сельсовета предоставила членам своей семьи и ещё двум знакомым подложные выписки из похозяйственных книг, закрепив за ними право пользования земельными участками. Таким образом, «приближенные» к главе смогли оформить в собственность 4 участка стоимостью более 700 тыс. рублей.