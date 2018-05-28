В Башкирии суд постановил вернуть деньги за незаконно полученную землю
Сегодня, 14:15ПроисшествияЗиля Аскерова
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Семь человек заплатят 1 млн 875 тысяч рублей.
Стерлитамакский городской суд признал виновными семь человек в незаконном приобретении земельных участков в Стерлитамакском районе, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Они это проделали с помощью главы Рязановского сельского совета Владимира Черномырдина. Его осудили в июне 2017 года за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.
Черномырдин внес заведомо ложные сведения в выписки из похозяйственных книг. Таким образом семь граждан оформили на себя земельные участки, общая площадь которых составляет 11 410 кв.м.
Прокуратура обратилась в суд с целью взыскания с них суммы необоснованного обогащения в размере 1 млн 875 тыс руб. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил ее требования в полном объеме.
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