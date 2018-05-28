В Башкирии суд постановил вернуть деньги за незаконно полученную землю

Стерлитамакский городской суд признал виновными семь человек в незаконном приобретении земельных участков в Стерлитамакском районе, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Они это проделали с помощью главы Рязановского сельского совета Владимира Черномырдина. Его осудили в июне 2017 года за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Черномырдин внес заведомо ложные сведения в выписки из похозяйственных книг. Таким образом семь граждан оформили на себя земельные участки, общая площадь которых составляет 11 410 кв.м.