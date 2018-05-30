Как в Башкирии 15 гектар земли ушли «налево»

Предприниматель, которого заподозрили в преступлении, использовал стандартную схему. Земельный участок муниципалитет предоставлял в аренду, якобы для строительства социального объекта. Затем землю переводили в частную собственность и продавали, размежевав на участки под строительство коттеджей.

Так, на участке в 148 тыс кв м в Краснокамском районе Башкирии первоначально возвели некую временную постройку. Как только на участке появился такой «социальный» объект, арендодатель получает возможность выкупить его по льготной стоимости – 1,5% от кадастровой. Далее постройку можно снести, размежевать территорию на более мелкие участки и продавать их уже под индивидуальное жилье.

Эта схема, предполагает депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин, использовалась при захвате муниципальных земель Нефтекамска, аналогичным образом присвоен и участок в деревне Воробьево Краснокамского района республики.

- Ко мне обратились люди, которые собирали документы, ждали эти участки. А оказалось, что они вовсю продаются, - рассказал депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин.

По мнению парламентария, подобный переход земли из муниципальной в частную собственность не мог происходить без ведома чиновников.

- Глава администрации подписывает постановление о выделении земли, комитет по управлению собственностью подписывает документы аренды, отдел архитектуры и градостроительства подписывает акт межевания. А население ждет очереди, и когда очередь доходит, оказывается, что участки проданы и на них уже давно построили дома другие люди, - сообщил Ильгам Галин.

В настоящее время временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Андрей Демидов рассмотрел запрос парламентария, направив материалы проверки в ОМВД Краснокамского района. По мнению главы ведомства, в действиях предпринимателя, который получил землю в аренду и оформил ее в собственность, усматриваются признаки мошенничества.