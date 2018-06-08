В Уфе стройфирма все-таки заплатит за смерть подростка в бетономешалке

Напомним, ЧП произошло в начале осени прошлого года. 17-летний подросток, подрабатывавший на стройке без оформления трудового договора, взялся очистить от раствора миксер бетономешалки и для этого забрался внутрь. Водитель бетономешалки, вернувшись с обеда, не убедился, что не причинит никому вреда и не выдал предупредительный сигнал, а сразу включил бетономешалку. В итоге подросток погиб внутри миксера.