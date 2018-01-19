В Уфе мужчина сядет за смерть 17-летнего подростка в бетономешалке

Суд назначил работнику 1,3 года лишения свободы.

27-летний оператор бетонной установки ООО «Первая Бетонная Компания» обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В организации работал 17-летний подросток, который в сентябре 2017 года забрался в бетоносмеситель, чтобы очистить его от налипшего бетона в то время, как для загрузки подъехал бензовоз.

Перед запуском бетоносмесителя оператор должен был осмотреть его и подать предупреждающий звуковой сигнал, но не сделал этого и запустил установку.

Подросток получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте.