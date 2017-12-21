В Уфе осудят рабочего, из-за которого погиб подросток в бетономешалке

ЧП случилось 21 сентября в селе Федоровка под Уфой.

Как следует из материалов дела, вечером 21 сентября 2017 года на территории «Первой бетонной компании», расположенной в селе Федоровка в Калининском районе Уфы, 17-летний подросток взялся почистить перфоратором от застывшего бетона внутреннюю часть главной машины смесителя. Машина на тот момент не работала, и парнишка спокойно занялся своей работой. Когда через полчаса на работу вернулся оператор, он сразу включил бетоносмеситель, не воспользовавшись предупреждающими звуковым сигналом и не проверив, есть ли кто-то внутри. В итоге подросток получил множество травм и скончался на месте. Как выяснилось позднее, он подрабатывал на объекте без официального оформления трудового договора.