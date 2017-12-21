В Уфе осудят рабочего, из-за которого погиб подросток в бетономешалке
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 27-летнего уфимца, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Как следует из материалов дела, вечером 21 сентября 2017 года на территории «Первой бетонной компании», расположенной в селе Федоровка в Калининском районе Уфы, 17-летний подросток взялся почистить перфоратором от застывшего бетона внутреннюю часть главной машины смесителя. Машина на тот момент не работала, и парнишка спокойно занялся своей работой. Когда через полчаса на работу вернулся оператор, он сразу включил бетоносмеситель, не воспользовавшись предупреждающими звуковым сигналом и не проверив, есть ли кто-то внутри. В итоге подросток получил множество травм и скончался на месте. Как выяснилось позднее, он подрабатывал на объекте без официального оформления трудового договора.
Во время следствия было учтено, что оператор не предвидел возможности наступления опасных последствий своих действий, хотя мог их предотвратить, если бы были соблюдены необходимые меры безопасности. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.