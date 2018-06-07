В Башкирии судебные приставы добились смены главы сельсовета за рубку леса

Судебный пристав предупредил их, что в случае дальнейшего оттягивания принятия решения суда граждане будут привлечены к уголовной ответственности по ст 315 УК РФ. Кроме того в отношении них было составлено четыре протокола 17.15 КоАП РФ: два из них - в отношении самого главы, и два - в отношении членов Совета.