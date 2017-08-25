Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
Уфимский "Лес бомжей на Блюхера" превратился в уютный парк
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
4

Уфимский "Лес бомжей на Блюхера" превратился в уютный парк

25 августа 2017, 16:47Город
Читайте
также
Мусорная реформа в Башкирии: главное
Танцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно