Уфимский "Лес бомжей на Блюхера" превратился в уютный парк

Кто бы мог подумать, что всего за пару недель небольшой лес в районе улицы Блюхера можно превратить в современный парк со скамейками, урнами, турниками и фонарями. И хотя фонари пока не горят, а уборкой мусора никто не занимается, можно с уверенностью сказать, что для Уфы это отличный пример хорошей работы. Никаких сроков строительства в несколько лет, никаких увеличений бюджета — просто взяли и сделали, всего дней за 10.

Нельзя не отметить и минусы — фонари не горят от слова "совсем", так что с наступлением ночи парк превращается в довольно устрашающее место, с каждой скамейки слышны шепоты, ничего не видно и гулять по нему просто боязно. С мусором ситуация тоже до конца не ясна — судя по всему, его просто не убирают и когда заполняется одна урна, любители алкоголя просто переходят к следующей скамейке и наполняют другую урну. Когда все контейнеры будут заполнены мусором, бутылки будут складироваться на земле, с этим нужно что-то делать. "Кровавые деревья" — можно назвать это так, рабочие не особо церемонились прокладывая путь из асфальта, поэтому кора многих деревьев содрана и "кровоточит". Выглядит это довольно удручающе.