В Башкирии в 2017 году восстановили лес более чем на 14 тысяч га земли
Сегодня, 15:59ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: wyksa.ru
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В 2017 году в Башкирии лесовосстановительные работы проведены на площади в 14,3 тысяч га. В основном это была посадка деревьев. Годовой план был перевыполнен на два процента.
Как сообщил сегодня депутатам Госсобрания-Курултая Башкирии Марат Шарафутдинов, на площади в 7,3 тысяч га было проведено искусственное восстановление. (создание условий для быстрого заселения ценными древесными породами - прим.ред.). На всей остальное территории были высажены деревья.
- На текущий год мы планируем объемы (лесовостановления - прим.ред.) не уменьшать, не смотря на то, то нам уменьшили финансирование на уровне российского бюджета, - подчеркнул министр.
Шарафутдинов также добавил, что основная проблема заключается не в лесовосстановлении, а в дальнейшем уходе за посаженным материалом.
- Сегодня мы добились от арендаторов факта самой посадки, - отметил он. - Следующим шагом мы будем добиваться качества этих работ.
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