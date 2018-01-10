В Башкирии в 2017 году восстановили лес более чем на 14 тысяч га земли

В 2017 году в Башкирии лесовосстановительные работы проведены на площади в 14,3 тысяч га. В основном это была посадка деревьев. Годовой план был перевыполнен на два процента.

Как сообщил сегодня депутатам Госсобрания-Курултая Башкирии Марат Шарафутдинов, на площади в 7,3 тысяч га было проведено искусственное восстановление. (создание условий для быстрого заселения ценными древесными породами - прим.ред.). На всей остальное территории были высажены деревья.

- На текущий год мы планируем объемы (лесовостановления - прим.ред.) не уменьшать, не смотря на то, то нам уменьшили финансирование на уровне российского бюджета, - подчеркнул министр.

Шарафутдинов также добавил, что основная проблема заключается не в лесовосстановлении, а в дальнейшем уходе за посаженным материалом.