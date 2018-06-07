В Башкирии бывшего полицейского посадили за мошенничество

Полицейский за деньги обещал оказать помощь в прекращении уголовного преследования, в то время как не имел полномочий по принятию решений при расследовании уголовных дел. Так, обвиняемый получил от троих людей более 70 тысяч рублей на банковские карты подставных лиц.