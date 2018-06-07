В Башкирии бывшего полицейского посадили за мошенничество

32-летний бывший сотрудник отдела полиции в Нефтекамске признан виновным по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Полицейский за деньги обещал оказать помощь в прекращении уголовного преследования, в то время как не имел полномочий по принятию решений при расследовании уголовных дел. Так, обвиняемый получил от троих людей более 70 тысяч рублей на банковские карты подставных лиц.
Свою вину подсудимый признал, ущерб потерпевшим возместил. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на три года.