МВД Башкирии предложил бывшей сотруднице мировое соглашение

Верховный суд Башкирии назначил на 17 апреля рассмотрение апелляционной жалобы МВД Башкирии на решение Ленинского райсуда Уфы, которым должна быть восстановлена на работе бывший начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти и местного самоуправления Управления организации охраны общественного порядка МВД Надежда Кургаева. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Напомним, женщина попала под сокращение штатов в январе 2016 года, поскольку ее должность упразднили. Надежде предложили перейти на другую работу, но она отказалась. Впоследствии Надежда Кургаева, являющаяся матерью-одиночкой, обратилась в Ленинский райсуд Уфы, который обязал МВД восстановить ее на работе.

Министерство внутренних дел, в свою очередь, обратилось с апелляционной жалобой в Верховный суд РБ, который отменил решение районного суда. В итоге госпожа Кургаева дошла до Конституционного суда России, который усмотрел в действиях МВД нарушение ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ», запрещающего расторжение контракта с матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет.