В Уфе бывший инспектор ДПС, угнавший автомобиль, предстанет перед судом

Бывший инспектор ДПС, осуждаемый по трем статьям «Мелкое взяточничество», «Угон с угрозой применения насилия» и «Превышение должностных полномочий», частично признал вину в совершении преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры ведомства.

В ноябре 2017 года сотрудник ДПС остановил автомобиль «Geely», который выехал на встречку при развороте, и потребовал с водителя взятку в две тысячи рублей, что было замечено сотрудниками контрольно-профилактического отдела УГИБДД по республике.

Заметив их приближение, инспектор ДПС скрылся в соседнем дворе, остановил «Chevrolet NIVA» и угрожая водителю пистолетом заставил его поехать.