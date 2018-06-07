Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 лучших кредитных программ наличными

Эксперты проанализировали кредитных предложений 30 крупнейших российского банков. Пятую строчку рейтинга заняло предложение УРАЛСИБа «Кредит без обеспечения» со ставкой от 11,9%. Банк УРАЛСИБ активно развивает направление потребительского кредитования.
В июне условия предоставления потребительских кредитов были улучшены. Теперь кредит можно получить всего по двум документам. Предоставлять в Банк документы, подтверждающие занятость и наличие имущества в собственности клиента больше не требуется.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями потребительского кредитования можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.