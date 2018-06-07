Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 лучших кредитных программ наличными

В июне условия предоставления потребительских кредитов были улучшены. Теперь кредит можно получить всего по двум документам. Предоставлять в Банк документы, подтверждающие занятость и наличие имущества в собственности клиента больше не требуется.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями потребительского кредитования можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».