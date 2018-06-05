Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за перевод средств на свои карты

В рамках акции, клиентам предоставляется возможность осуществлять моментальные переводы с карт других банков на карты Банка УРАЛСИБ без комиссии со стороны Банка при условии проведения перевода в Мобильном и Интернет-банке, а также на сайте Банка УРАЛСИБ. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2018 года включительно. Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый канал совершения операций.

Клиентам доступны для оплаты более 17 000 различных услуг. В любое время без комиссии или дешевле, чем в кассе, можно оплачивать не только мобильную связь, но и штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ. Также пользователям Интернет-банка и Мобильного банка УРАЛСИБ доступны акционные предложения. Курс обмена валюты выгоднее курса, установленного в кассе. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями акции можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.