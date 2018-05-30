УРАЛСИБ принял участие в заседании Совета ректоров вузов Башкирии

На минувшей неделе в Башкирском государственном аграрном университете прошло ежегодное заседание Совета ректоров вузов Республики Башкортостан. В мероприятии приняли участие Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов, его заместитель Салават Сагитов, министр образования Гульназ Шафикова, а также представители органов государственной власти республики и представители крупнейших предприятий региона. Перед членами совета выступили приглашенные на мероприятие представители ПАО Банк УРАЛСИБ: руководитель Департамента розничных продаж в сети Артем Иванов и управляющий филиалом банка в Уфе Марат Мамлеев.

Участники заседания говорили о растущей роли вузов в развитии экономики региона, о проблемах трудоустройства выпускников и потенциале молодежи в республике. Башкортостан по данным официальной статистики занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству молодежи (880 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, четвертая часть которых – студенты вузов). В современных условиях перед вузами стоит важная задача модернизации. Как отметили сразу несколько докладчиков, международный опыт показывает, что драйверами инновационного развития и разработок сегодня становятся университеты и научные центры. В нашей стране в целом, и в регионе назрела необходимость более продуктивного сотрудничества университетов и бизнеса. Кроме того, вузам предстоит наращивать объем и количество собственных разработок и исследований, развивать связи с региональным бизнесом.

«Основная тема обсуждений сегодня: определение эффективности сотрудничества вузов и работодателей, – отметил Раиль Асадуллин, председатель Совета ректоров вузов Башкортостана. – Именно в этом направлении нам предстоит большая работа, от которой как раз и зависит потенциал вклада вузов в экономику республики».

Банк УРАЛСИБ со своей стороны делает активные шаги для отбора кадров на этапе обучения, организует проведение адаптационной практики будущих соискателей. «Мы четко понимаем свою роль в сфере подготовки молодых специалистов, особенно в республике, – отметил управляющий офисом банка Марат Мамлеев. – Ежегодно только в Уфе более 130 студентов проходят практику в УРАЛСИБЕ. В целом по стране, с учетом нашей региональной сети, эта цифра еще выше. В Уфе у нас заключены договоры о сотрудничестве и возможности прохождения практики со всеми основными вузами. Кроме того банк регулярно участвует в Днях карьеры и других мероприятиях общевузовского масштаба».

Совет по итогам заседания принял несколько важных решений, в том числе касающихся таких вопросов, как кадровое прогнозирование, адресная целевая подготовка специалистов, экспорт образовательных услуг, расширение взаимодействия вузов с предприятиями республики. Выступающий с презентацией о Стратегии сотрудничества ПАО Банк УРАЛСИБ с вузами в регионах Артем Иванов, заметил, что в бизнесэкосистеме банк уже сегодня выступает не только как поставщик продуктов и услуг. «УРАЛСИБ набирает молодые кадры их числа выпускников, как клиент-работодатель, совместно с вузами реализует инновационные решения в бизнесе и выступает партнером различных проектов, – рассказал Артем Иванов. – Кроме того, в качестве экспертов отрасли сотрудники банка приходят в вузы с лекциями, работают наставниками для студентов и практикантов».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.