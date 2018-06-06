В Башкирии заблокируют 12 сайтов интим-услуг

Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании размещенной в интернете информации запрещенной к распространению и ограничении доступа к сайтам. Суд исковые заявления прокуратуры удовлетворил. Материалы будут направлены в Роскомнадзор с целью блокировки доступа к сайтам.