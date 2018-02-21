В Башкирии нашли сайты, незаконно торговавшие билетами на ЧМ по футболу
В Салавате прокуратура обнаружила сразу три сомнительных интернет-ресурса, вовсю продававшие билеты на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, который пройдет в этом году в России. Как сообщили в прокуратуре республики, сайты были выявлены в ходе мониторинга интернет-пространства.
Между тем законом установлено, что билеты на чемпионат должны реализовываться исключительно на официальном сайте FIFA или в центрах продажи билетов.
Городская прокуратура через суд потребовала запретить размещенную на сайтах информацию и ограничить к ней доступ. После вступления решений суда в законную силу сайты будут заблокированы Роскомнадзором.
Напомним, это не первая подобная неприятная находка, сделанная прокуратурой. Отметим, что в январе депутаты Госдумы одобрили закон о наказании для перекупщиков билетов на чемпионат мира по футболу-2018. Максимальный штраф достигает 1 млн руб.