В Башкирии нашли сайты, незаконно торговавшие билетами на ЧМ по футболу

Ресурсы заблокированы по требованию прокуратуры.

В Салавате прокуратура обнаружила сразу три сомнительных интернет-ресурса, вовсю продававшие билеты на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, который пройдет в этом году в России. Как сообщили в прокуратуре республики, сайты были выявлены в ходе мониторинга интернет-пространства.

Между тем законом установлено, что билеты на чемпионат должны реализовываться исключительно на официальном сайте FIFA или в центрах продажи билетов.

Городская прокуратура через суд потребовала запретить размещенную на сайтах информацию и ограничить к ней доступ. После вступления решений суда в законную силу сайты будут заблокированы Роскомнадзором.