В Уфе заблокируют сайты по продаже липовых дипломов об образовании

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сайты выявили прокуроры в ходе мониторинга интернета.
При мониторинге интернета выявлены сайты с объявлениями о продаже документов о полученном среднем и высшем образовании, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Реализация указанных документов запрещена. Прокуратура Демского района Уфы направила заявления с требованием признать объявления на выявленных сайтах информацией запрещенной к распространению. Районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей