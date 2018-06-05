Ялалов: Спасти Касимовский пруд в Уфе мешает правовая коллизия

Помимо этого существует также правовая коллизия: часть дамбы вокруг Касимовского пруда принадлежит городу, а часть - Уфимскому району, который, однако, вовсе не горит желанием заниматься этим гидротехническим объектом. А город, в свою очередь, не может финансировать ремонт объекта, который к нему не относится. Иначе это будет, как минимум, нецелевое расходование средств, которое может быть расценено как нарушение закона.