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В Уфе появятся еще три новых благоустроенных парковых зоны

5 июня 2018, 20:59
Речь идет о благоустройстве северной части города.

Сегодня, 5 июня, в рамках прямой линии на телеканале "Вся Уфа" глава города Ирек Ялалов рассказал подробнее о планах по обустройству новых парковых зон в столице республики.

По его словам, в этом году наиболее активно ведется благоустройство парка Якутова и парка "Волна". Причем в первом случае реконструкция парка ведется на средства инвесторов из числа городских предприятий, а во втором - на средства соответствующей федеральной программы.

Помимо этого, в планах городских властей на ближайшие годы благоустройство парков Машиностроителей, Нефтехимиков, а также масштабной зоны отдыха вокруг озера Теплое в микрорайоне Инорс.

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