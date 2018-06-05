В Уфе появятся еще три новых благоустроенных парковых зоны

Сегодня, 5 июня, в рамках прямой линии на телеканале "Вся Уфа" глава города Ирек Ялалов рассказал подробнее о планах по обустройству новых парковых зон в столице республики.
По его словам, в этом году наиболее активно ведется благоустройство парка Якутова и парка "Волна". Причем в первом случае реконструкция парка ведется на средства инвесторов из числа городских предприятий, а во втором - на средства соответствующей федеральной программы.
Помимо этого, в планах городских властей на ближайшие годы благоустройство парков Машиностроителей, Нефтехимиков, а также масштабной зоны отдыха вокруг озера Теплое в микрорайоне Инорс.