В мэрии Уфы рассказали, как могут выглядеть городские парки

В пресс-службе администрации Уфы рассказали, как в ближайшее время могут измениться городские пространства. Проголосовать за понравившийся вам проект можно в день выборов 18 марта.

Непейцевкий дендропарк.

В парке планируется установить скамейки и урны, организовать освещение, детские и спортивные площадки, обновить асфальтобетонное покрытие, уложить тротуарную брусчатку или гранитную крошку. На выбор горожанам представлено два варианта проекта.

Непейцевкий дендропарк – это памятник природы. Он образован в августе 1965 года. Парк находится между улицами Шота Руставели, Адмирала Макарова и Уфимское шоссе. В парке имеется около 100 видов местных и иноземных деревьев и кустарников: ель колючая, сосна Банкса, туя западная, клен сахарный, бархат амурский, дуб красный и т.д.

На улице Максима Рыльского планируется создать пешеходную зону.

Сегодня большую часть улицы Максима Рыльского, которая находится между улицами Маршала Жукова и Набережной реки Уфы, занимают гаражи и парковочные карманы. Если же здесь проведут реконструкцию, то здесь может появится пешеходная зона. В местах движения транспорта предполагается строительство надземных переходов. Также дизайн-проектом предполагается озеленение территории, расстановка малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

Сквер «Волна»

Сквер «Волна», который находится в микрорайоне Затон, могут появиться велосипедные дорожки, целый детский уличный городок, скейт- и веревочный парки, волейбольные площадки, футбольное поле и многое другое.

Парк «Нефтехимиков»

Реконструкцию могут провести и в парке «Нефтехимиков», строительство которого началось еще в 1947 году. Тогда парк назывался «Городской сад «Победа», но с 1980-го года переименован. В 1950-60 годы здесь была установлена парашютная вышка, на которой происходили тренировки и показательные выступления.

В парке планируется уложить тротуарную брусчатку, обновить тротуарное и асфальтовое покрытие, освещение, парковые скамейки, урны, реконструировать входные группы. После ремонта в парке может появиться территория для тихого отдыха с беседками, построить фонтан, установить детские и спортивные площадки. Дизайн-проектом предусмотрена организация вольера и площадки для выгула собак, а также парковки.

Парк«Кашкадан»

В любимом жителями микрорайона Сипайлово парке «Кашкадан» может обновиться Набережная. Сегодня в парке имеются спортивные площадки, песчаный пляж, детские аттракционы и кафе. Если этот объект будет выбран горожанами то здесь могут появиться летние волейбольные площадки, трибуны для зрителей, спортивные площадки с тренажерами, велодорожки, замена тротуарного покрытия на более современное с изменением пешеходных путей, озеленение территории, обустройство набережной озера.

Парк Якутова

Если горожане выберут этот объект, то в парке будет установлена новая входная группа, декоративные ограждения, малые архитектурные формы, уличные фонари и скамейки, детские и спортивные площадки и т.д.

Демский парк

Общая площадь парка «Демский», который был открыт в 1950 году, составляет 52 тыс. кв. м. Здесь запланировано установка новой входной группы, декоративных ограждений, устройство детских и спортивных площадок, укладка тротуарной брусчатки, асфальтового тротуарного покрытия. Здесь также появятся уличные фонари торшерного типа, скамейки, урны. Как видно из проекта, который опубликован на сайте мэрии, здесь может появится мини-Кремль и мини-Эрмитаж.

Парк «Первомайский»

Парк «Первомайский» - излюбленное место отдыха жителей Черниковки, Инорса и Шакши. Здесь планируется уложить тротуарную брусчатку, обновить асфальтовое тротуарное покрытие и входную группу, установить фонари торшерного типа, декоративные ограждения и детские, спортивные площадки.

Парк «Каменная река»

Раньше то место, где сейчас находится парк «Каменная река», было просто пустырем, где до застройки микрорайона были глубокие каменистые овраги, которые шли до каменной переправы через реку Белая. Парк общей площадью 2700 квадратных метров, будет расположен в микрорайоне «Южный» - в непосредственной близости от спортивно-оздоровительного комплекса БГПУ по ул. Зайнаб Биишева.

Планируется, что эта общественная территория будет разделена на две зоны: спортивную, где появятся зоны для занятия мини-футболом, баскетболом, волейболом и т.д., и зону отдыха. Роль ограждения будут выполнять зеленые насаждения – деревья и кустарники отделят «шумные» спортплощадки от так называемой «тихой» зоны. По периметру парка расположатся параллельные беговая и пешеходные дорожки. Одним из центральных элементов сквера должен стать фонтан. В парке также планируется обустройство парковки на 90 машиномест, в том числе на 10 машиномест для инвалидов, строительство административного корпуса.

Набережная реки Уфа