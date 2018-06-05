В Башкирии санитарки пожаловались Хамитову, что их перевели в уборщицы

- У нас в начале этого года было изменено штатное расписание, и произошло по сути раздувание штата за счет руководящих сотрудников, а число рядовых сотрудников, ведущих непосредственную работу с людьми, напротив, сокращается, - рассказала Тамара Богданова. – Сократили санитарок, перевели их в уборщицы, сохранив все прежние функции. Оклады уменьшили в два раза. Сейчас все идет у тому, что сократят одну бригаду реаниматологов, говорят, что добавят еще одну фельдшерскую. Но за счет этого произойдет экономия зарплаты. При этом оклады у работающих в управлении увеличились в 2-2,5 раза. Все дело в том, что эффективных контрактов у нас нет, и потому руководство получает возможность варьировать финансовые потоки.