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Зарплата бюджетников Уфы оказалась самой высокой в ПФО
Сюжеты:
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Зарплата бюджетников Уфы оказалась самой высокой в ПФО

Сегодня, 09:35ЭкономикаТатьяна Майорова
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