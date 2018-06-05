В Башкирии фестиваль INAYA перенесли на следующий год для «перезагрузки»

- Мы всей душой хотим продолжать развивать и проводить наш любимый фестиваль, который нужен и важен уже стольким людям, но в текущий период времени для продолжения работы над фестивалем нам нужны качественная «перезагрузка», поиск необходимых спонсоров, новые ресурсы и возможности. Мы хотим делать фестиваль более масштабным, более качественным, более мощным, а для этого нам действительно нужен перерыв, переосмысление, ресурсы, - заявили организаторы мероприятия.