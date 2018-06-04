Викинги, Кутузов, Вторая Мировая: в Башкирии прошел фестиваль Река времени

Викинги, Кутузов, Вторая Мировая: и Курская битва – эти исторические лица и события объединились на III Всероссийском студенческом фестивале исторической реконструкции «Река времени», посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан, 350-летию основания Бирской крепости и 75-летию Курской битвы.

Фото: Артур Салимов.

Фестиваль проходил с 1-3 июня в селе Десяткино Бирского района. В нем приняли участие более 300 реконструкторов из 15 регионов страны: Тольятти, Челябинска, Самары, Бирска, Уфы и других городов. Учредителями фестиваля стали Российское военно-историческое общество, Бирский филиал БашГУ, Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму, региональная организация Профсоюза работников народного образования и науки России, Центр развития туризма Башкирии, администрация Бирского района.

Фото: Артур Салимов.

Фестиваль хорошо известен за пределами региона и отмечен призами в области событийного туризма страны и республики.

Фото: Артур Салимов.

На фестивале воспроизвели три исторических события. Первым была реконструкция «Бой государевых и вольных людей XVII в.». В ней участвовало порядка 100 актёров, вооруженных копьями и луками. То и дело доносились выстрелы из пушек и ружий того времени.

Фото: Артур Салимов.

Зрители фестиваля могли и сами побывать актерами и ознакомиться с бытом XVII века. Глиняные предметы обихода, чеканные аппараты, детские качели из берёзовых брусьев – всё можно было потрогать руками.

Фото: Артур Салимов.

- Я сегодня в роли предводителя стрелецкой дружины, если переводить на современный язык, то я сержант или командир отделения. На голове вы видите шапку, где изображена корона, означающая начальный чин. У меня свой отряд из десяти стрелков, пяти мушкетеров и шести пушкарей. Мы защищаем государеву сторону от нападений беспредельщиков, - рассказал нам один из активистов военно—исторического клуба «Бирские стрельцы».

Фото: Артур Салимов.

Реконструкция эпизода Отечественной войны 1812 года запомнилась зрителям не только правдоподобностью действий, но и костюмами участников. Для того, чтобы добиться максимальной передачи событий, актеры тратят немалые деньги, но, как сами признаются, все это окупается восторгами людей. Некоторые костюмы могут стоит сотни, а то и тысячу евро!

Фото: Артур Салимов.

Больше всего гостям фестиваля запомнилась реконструкция Курской битвы, а точнее «Бой на реке Псёл 10 июля 1943 г.». В реконструкции участвовали не только актеры, но и единицы боевой техники: известный всему постсоветскому пространству автомобиль «Полуторка», бронеавтомобиль БА-64, мотоциклы и прочие автомобили военных лет.

Фото: Артур Салимов.

Стоит отметить, что выстрелы проводились холостыми патронами, но, несмотря на это, у зрителей создавалось впечатление, что они наблюдают за настоящими боевыми действиями, словно находясь в 1943 году. Храбрость, смелость и решительность объединяли бойцов Курской битвы, благодаря чему Советские войска одержали победу над фашистской Германией.