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Уфимских туристов на 12 часов заперли в турецком аэропорту

5 июня 2018, 12:52
Люди оставались без еды и воды несколько часов.

216 туристов из Уфы оказались заперты в турецком аэропорту, сообщает телеканал БСТ. Люди не смогли отправиться домой из аэропорта Даламан из-за сломанного самолета.

Туристы рассказали, что почувствовали запах топлива аккурат перед взлетом. Два часа судно буксировали обратно к терминалу, пассажиров попросили покинуть салон, и после туристы ожидали самолет всю ночь. Им закрыли выход к терминалу, не давали доступ к воде, отключили Wi-Fi – люди не могли связаться ни с родными, ни с близкими. Как говорят пассажиры, в таком плену их продержали 12 часов.

В конце концов уфимские туристы получили еду и питье и все-таки отправились на родину.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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