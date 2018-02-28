В аэропорту Уфы 16-летнюю пассажирку не пустили в Дубай

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У девушки не было нотариально заверенного разрешения покинуть страну.
16-летняя девушка не прошла паспортный контроль при оформлении авиарейса «Уфа-Дубай» в уфимском аэропорту, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пограничное управление.
Пограничники не пустили девушку из-за того, что она пыталась покинуть страну вместе с бабушкой без нотариально заверенного согласия родителей на право выезда из России. Пассажирку передали её отцу. В комиссию по делам несовершеннолетних направили материалы дела об административном правонарушении.
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