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В аэропорту Сочи из-за сильного ветра не смог приземлиться самолёт из Уфы
Сюжеты:
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В аэропорту Сочи из-за сильного ветра не смог приземлиться самолёт из Уфы

Сегодня, 19:22ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Mkset.ru
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