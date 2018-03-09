В аэропорту Сочи из-за сильного ветра не смог приземлиться самолёт из Уфы

Об этом сообщил Медиакорсети пассажир самолета «Боинг 737-800» на условиях анонимности.

По данным на 17.00 московского времени пассажиры находятся в аэропорту Анапы в ожидании улучшения погодных условий в аэропорту Сочи. Пассажиры находятся в самолёте.