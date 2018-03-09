В аэропорту Сочи из-за сильного ветра не смог приземлиться самолёт из Уфы
Сегодня, 19:22ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Mkset.ru
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Воздушное судно с пассажирами и экипажем вынуждено было приземлиться в аэропорту Анапы.
Об этом сообщил Медиакорсети пассажир самолета «Боинг 737-800» на условиях анонимности.
По данным на 17.00 московского времени пассажиры находятся в аэропорту Анапы в ожидании улучшения погодных условий в аэропорту Сочи. Пассажиры находятся в самолёте.
- По сообщению синоптиков, путешествие можно будет продолжить примерно через час, - поделился источник.
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