В аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет Utair
Сегодня, 16:08Происшествия
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Авиакомпания Utair начала проверку по факту ЧП с одним из своих самолетов.
При взлете у рейса UT362, следующего по маршруту Магнитогорск —Москва, оторвалось одно из шасси. Об этом пишет портал rns.online.
Поврежденный авиалайнер смог приземлиться в штатном режиме в аэропорту Внуково. По словам командира воздушного судна, стойка шасси получила повреждение в ходе некоего удара при взлете.
Авиакомпания Utair создала специальную комиссию для расследования инцидента.
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