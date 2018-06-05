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Ирек Ялалов: Будем наводить порядок в уличной торговле в Уфе

5 июня 2018, 19:43
Сегодня глава администрации Уфы ответил на вопросы горожан в телеэфире.

Иреку Ялалову задали вопрос о стихийной уличной торговли. Одна уфимка спросила его, собирается ли мэрия наводить в этой сфере порядок, иначе порой уличные торговцы занимают пешеходную часть улиц и мешают проходу.

Ирек Ялалов напомнил историю вопроса. По его словам, в трудные времена местная власть закрывала глаза на несанкционированную торговлю, чтобы "бабушки и дедушки могли продать излишки своего урожая". Но со временем этим воспользовались и обычные предприниматели, которые стали торговать товарами не местного производства.

- К сожалению, в Госсобрании отклонили наше предложение по ужесточению штрафов по несанкционированной уличной торговле, - сказал Ирек Ялалов. - Видимо, руководствовались теми же причинами, чтобы не обидеть наших бабушек и дедушек. Но сейчас их - меньшинство торгующих на улице. Но порядок все равно будем наводить.

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