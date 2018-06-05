Ирек Ялалов: Будем наводить порядок в уличной торговле в Уфе

- К сожалению, в Госсобрании отклонили наше предложение по ужесточению штрафов по несанкционированной уличной торговле, - сказал Ирек Ялалов. - Видимо, руководствовались теми же причинами, чтобы не обидеть наших бабушек и дедушек. Но сейчас их - меньшинство торгующих на улице. Но порядок все равно будем наводить.