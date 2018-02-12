Клик на миллион: Как развивается торговля в интернете

Медиакорсеть решила выяснить, насколько выгодно быть онлайн-предпринимателем.

Новогодний и постпраздничный бум распродаж в интернет-торговле принес владельцам миллиарды рублей. По оценкам Ассоциации компаний интернет торговли, в 2017 году продажи в рунете выросли почти на 20% - до триллиона 100 миллиардов рублей. Причем, две трети этой суммы - за российскими интернет-магазинами. Сегодня в стране около 45 тысяч интернет-магазинов почти на 40 миллионов активных отечественных покупателей, давно оценивших преимущества шопинга в сети. Горячая пора для онлайн-торговли ожидается на мартовские праздники. Медиакорсеть решила выяснить, насколько сегодня выгодно быть онлайн-предпринимателем.

С одной стороны, число покупателей товаров в интернете растет. С другой, растет и число предложений, ужесточается конкуренция – всё, как и на обычном рынке. У продавцов сегодня множество инструментов продвижения онлайн через поисковики и социальные сети, но все более искушенными становятся и пользователи. По статистике, 9 из 10 интернет-магазинов закрываются в течение первого года жизни не из-за высоких налогов или отсутствия государственной поддержки, а именно из-за того, что не выдерживают высокой конкуренции на рынке.

Одна из популярных и маржинальных ниш на нашем рынке – продажа одежды. Конечно, большинство покупателей по-прежнему предпочитают мерить и «щупать» в магазинах, но, четко зная свои размеры и лекало определенных брендов, зачастую можно покупать онлайн с большей выгодой.

Индира Узбекова из Уфы начинала бизнес с розничной точки продажи женского белья и колготок. Кризис 2009 года поставил многих предпринимателей перед вопросом поиска новых клиентов и методов продвижения. Открывать новые точки было дорого, и в целях экономии на аренде и персонале пять лет назад предпринимательница ушла в интернет-бизнес. Вложилась в товар, нашла поставщиков с хорошей репутацией.

- Раньше был больший ажиотаж на интернет-покупки, клиенты спешили купить, чтобы вещь не ушла, - рассказывает Индира Узбекова. - Сейчас все обстоит намного спокойнее, покупатели ищут аналогичный товар на разных сайтах, сверяют цены и условия, читают отзывы, дольше выбирают. Чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно показывать новинки, проводить различные акции. Сейчас у нас появилась линейка эксклюзивных недорогих платьев, которые шьют в Омске, и нужно постоянно искать то, что в тренде, заинтересовывать покупателя. Работа в социальных сетях по продвижению, новый контент, фотографии, рассылки - это ежедневный труд. Интернет-магазин - мой основной источник дохода, но не могу сказать, что это большие деньги. Примерно столько, сколько вышло бы при работе в офисе, просто здесь я сама себе хозяйка со своим графиком. Но не нужно думать, что это легкие деньги.

Розничный магазин у Индиры остался, скорее, как склад логистики. Она по-прежнему платит ЕНВД, как владелец ИП, привязанного к торговой площади, но владельцы только интернет-магазинов в нашей стране, как правило, облагаются УСН, то есть упрощенной системой налогообложения. Но немалая часть отечественных предпринимателей, особенно, чтобы выжить в первые годы торговли, уходит в тень, вообще уклоняясь от уплаты налогов. И интернет-магазины в этом смысле не исключение.

По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, сегодня мимо государства проходит объём торговли в 430-450 миллиардов рублей оборота, без всяких налогов и уплаты чего бы то ни было. К 2020 году это будет 3,2 триллиона рублей.

Из того, что можно продавать в рунете, россияне также предпочитают покупать электронику и бытовую технику. В первую пятёрку также входят электроинструменты и товары для дома и детей. Входной билет на интернет-рынок дорожает, а бороться приходится за каждый процент и даже его доли, особенно начинающим. Нет больших инвестиций – не будет заметной прибыли в этой сфере. Опрос уфимских предпринимателей показал, что интернет-магазины нередко открывают мамы в декрете.

Так поступила Эльвина Каюмова, запустив онлайн продажу текстиля для дома и еврочехлов. Пока магазину меньше года и заметной прибыли он не приносит.

- Если хорошо постараться, то около 10 тысяч в месяц могу здесь заработать, - рассказала Эльвина Каюмова. - Поэтому для меня это, скорее, хобби. С двумя детьми физически нет времени расширять бизнес дальше, но если увижу здесь хороший потенциал, то буду заниматься дальше.

Оксана Шубина владеет интернет-магазином по поставке натуральных витаминов с 2007 года. Пережила со своим бизнесом и экономический кризис, и первоначальное недоверие людей к продукции, и непонимание, что нужно вкладывать в свое здоровье. Несколько раз была близка к закрытию, но справилась. Сейчас у нее постоянные покупатели и хорошие объемы продаж.

- Такой бизнес – это непросто, это ответственность за здоровье человека, - поделилась Оксана Шубина. - Как работается? Да нормально, как и в любой другой сфере. Главное - делать свое дело несмотря ни на что. Что пришлось пережить? Осознание того, что за большими деньгами гоняться – абсурд. Нужно просто продолжать делать свою работу. По итогам года в плюсе, прибыль медленно, но растет, и то хорошо. Выживут в нашей сфере самые стойкие и трудолюбивые.

Пока отечественные онлайн-предприниматели ломают голову над тем, как обойти конкурентов и заработать на продаже товаров и услуг в интернете, доля трансграничной торговли на российском рынке за последние восемь лет выросла в пять раз - до 37 процентов. Это – одна важнейших из проблем отрасли, ведь быть «иностранцем» в рунете намного выгоднее.

- Если вы из-за рубежа торгуете, вы не платите НДС, вы не получаете сертификат, не говорите о безопасности вашего товара, вы не делаете он-лайн-кассы - много чего не делаете, что российская площадка делает, - пояснил программе "Бизнес-вектор" телеканала РБК президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. - Это расходы. Почему наши площадки торговые стали перемещаться за рубеж, потому что оттуда торговать выгоднее, чем внутри страны реализовывать - с точки зрения экономики.

В ТПП России уверены, что все, задействованные в онлайн-торговле, должны знать меру ответственности с точки зрения подделки, контрафакта. Ведь простые потребители не застрахованы от рисков получения некачественной продукции.

Торгово-промышленная палата России совместно с отраслевыми объединениями в конце 2017-ого года направила в правительство страны письмо с просьбой ускорить введение НДС и таможенных пошлин для иностранных интернет-магазинов. Планируется завершить эту работу к лету.