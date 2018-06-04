В Уфе заработает Клинический институт неврологии и реабилитации

Центр развернется на базе двухэтажного здания Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, находящегося по адресу: проспект Октября, 133/2. Здание будет реконструировано и переоснащено. В итоге его площади увеличатся более чем вдвое, добавятся от двух до четырех этажей. В медцентре будет предусмотрено по 100 койко-мест для детей и взрослых пациентов.