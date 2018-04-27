Минздрав Башкирии компенсирует инвалиду 900 тысяч рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы встала на сторону инвалида 2 группы. Сотрудники прокуратуры выяснили, что 54-летний мужчина, страдающий онкологическим заболеванием, должен был принимать дорогое лекарство. Одна упаковка препарата стоила 450 тысяч рублей.

Несмотря на то, что мужчина имел право получать его бесплатно, минздрав Башкирии не обеспечил его лекарствами на весь срок лечения. Инвалид был вынужден самостоятельно покупать медикамент на сумму более 900 тысяч рублей.