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В Стерлитамакском районе Башкирии прошел сабантуй

4 июня 2018, 11:36
Фото: sterlitamak.ru
Генеральным спонсором прошедшего в Стерлитамакском районе Сабантуя – 2018 стала Башкирская содовая компания.

Плохая погода, холод и дождь не помешали провести традиционный праздник плуга в Стерлитамакском районе Башкирии.

На Сабантуй–2018 у села Буриказганово приезжали целыми семьями. Всех, кто не побоялся капризов природы, ждали праздничный концерт творческих коллективов, развлекательная программа, спортивные и национальные игры, ярмарка народных промыслов. Особое место в праздничных мероприятиях заняли традиционные конные скачки джигитов.

В торжественной обстановке прошло награждение передовиков сельскохозяйственного производства, победителей конкурсов и фестивалей. Все победители получили ценные денежные призы.

Глава администрации Стерлитамакского района Рустам Багаутдинов отметил большой вклад Башкирской содовой компании в поддержку и развитие национальной культуры, поблагодарил предприятие за финансовую помощь в организации праздника. По словам главы района, Стерлитамакский район и БСК связывают долгие годы сотрудничества, а проведение праздника сабантуя – только один из примеров их взаимодействия.

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