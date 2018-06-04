В Стерлитамакском районе Башкирии прошел сабантуй

Глава администрации Стерлитамакского района Рустам Багаутдинов отметил большой вклад Башкирской содовой компании в поддержку и развитие национальной культуры, поблагодарил предприятие за финансовую помощь в организации праздника. По словам главы района, Стерлитамакский район и БСК связывают долгие годы сотрудничества, а проведение праздника сабантуя – только один из примеров их взаимодействия.