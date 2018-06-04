В Башкирии смертность среди сельчан выше, чем среди горожан

Четверть от общего числа умерших жителей республики составляют люди трудоспособного возраста, такая пропорция сохраняется и в городе, и на селе. Как отметили аналитики, трудоспособного населения стало умирать меньше, для сравнения в 2016 году их доля в общем числе скончавшихся жителей Башкирии составляла 26,2%, а в 2010 году – 28,9%.