Автор романа «Амальгама» Владимир Торин: Эта книга – о любви

- «Амальгама» изменила мою жизнь, - сказал Владимир Торин. - Я её писал для друзей, которым с удовольствием читал на даче свои путевые заметки. Друзья мои – люди интересные, творческие – художники, поэты, журналисты, писатели, музыканты. Они советовали: напиши книгу, это будет занятно. Я последовал их совету, просто развлечения ради. И когда вдруг пресса её заметила, несколько газет написали, что я «русский Дэн Браун», меня это очень удивило.