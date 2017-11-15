«Новые известия» опубликовали свой вариант борьбы с мусором в России

В России победить мусор можно только с помощью увеличения штрафов.

Выиграть в борьбе с мусором в России можно лишь с помощью увеличения штрафов, считает бизнес-тренер и консультант по управлению Вадим Жартун. На днях «Новые известия» опубликовали его статью «Штрафы за мусор, или как нам победить засранцев».

Автор считает, что в России грязно. Страна занимает первое место в мире по территории и 180-ое – по плотности населения.

- На квадратный километр приходится всего 8 человек (в Японии — 337, в Бельгии — 333, в Великобритании — 254), но почти любое место, куда хоть однажды ступала нога человека, у нас изгажено, - пишет он.

Для того, чтобы любое общественное место превратилось в помойку, необходимо менее 1% тех, кто бросит окурок, уронит бумажку, оставит пустую бутылку и так далее, считает Вадим Жартун.

Решить эту проблему, по его мнению, можно лишь только высокими и неотвратимыми штрафами и регулярной и качественной уборкой общественных мест. При этом в России штрафы за выброс мусора минимальны: всего от 2000 до 5000 руб.

В то время, как например, в Калифорнии за выброшенный на обочину окурок придется заплатить 59 тыс руб, а в Каннах – за брошенную бутылку из-под газировки или окурок оштрафуют на 12,4 тыс руб, если перевести местную валюту в рубли.