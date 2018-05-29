Расстрел за джинсы: «Новые Известия» напомнили о смертной казни в 1961 году

«Новые Известия» сегодня напомнили «дело Рокотова – Файбишенко», которое имело в начале шестидесятых годов огромный резонанс.

Воспоминания востоковеда Фильштинского об одном из героев этого дела, Яне Рокотове, опубликовал сайт «Бессмертный барак». Рокотов в юности отсидел в тюрьме и лагерях около 7 лет, после чего был освобожден и реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления.

Он стал заниматься обменом валюты и торговал джинсами, что тогда было запрещено. В 1961 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв потребовал провести показательный процесс против спекулянтов. И тут за основу было взято «Дело Рокотова — Файбишенко».

Ян Рокотов и Владислав Файбишенко были показательно расстреляны за спекуляцию, в том числе джинсами.

Хотя по закону им полагалось не более 8 лет колонии, но лично Хрущёв добился для фарцовщиков смертной казни. В спешном порядке был принят указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций» и после третьего пересмотра дела обоих подсудимых приговорили к расстрелу по закону, принятому после совершения деяния. Этим был нарушен один из основных юридических принципов «закон не имеет обратную силу».

«А затем по этому и аналогичным законам были осуждены многие, в частности за частнопредпринимательскую деятельность, за организацию артелей и т. п. В 1962 году был расстрелян старик, изготовивший несколько фальшивых монет и зарывший их во дворе», - писал академик Андрей Сахаров в 1977 году.

За три последних года правления Хрущева за экономические преступления было расстреляно около 5 тысяч человек. Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года «Нарушение правил о валютных операциях» была отменена лишь в 1994 году.