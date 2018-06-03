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В Башкирии на предварительном голосовании Единой России открылись участки

3 июня 2018, 11:00
Сегодня, 3 июня, жители республики могут выбрать претендентов, которые могут быть выдвинуты от партии в Госсобрание республики.

Отличительная особенность процедуры праймериз - возможность выбрать сразу несколько человек.

Избиратель может поставить галочку сразу за несколько человек. Таким образом будет составлен рейтинг. Во всем остальном это не отличается от привычных в нашей стране выборов – необходимо прийти на счетный участок с паспортом, получить бюллетень, заполнить его и опустить в урну для голосования.

Впервые на выборах было применено электронное голосование. Сделать свой выбор через интернет можно было досрочно, предварительно зарегистрировавшись на сайте, и подтвердив свою личность. Онлайн в Башкирии проголосовали 14 892 человека. Эти результаты суммируют с данными протоколов счетных участков. Победители рейтингового голосования определятся только после итогового подсчета.

Все участки будут открыты с 8 до 20 часов.

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