В Башкирии на предварительном голосовании Единой России открылись участки

Отличительная особенность процедуры праймериз - возможность выбрать сразу несколько человек.
Избиратель может поставить галочку сразу за несколько человек. Таким образом будет составлен рейтинг. Во всем остальном это не отличается от привычных в нашей стране выборов – необходимо прийти на счетный участок с паспортом, получить бюллетень, заполнить его и опустить в урну для голосования.
Впервые на выборах было применено электронное голосование. Сделать свой выбор через интернет можно было досрочно, предварительно зарегистрировавшись на сайте, и подтвердив свою личность. Онлайн в Башкирии проголосовали 14 892 человека. Эти результаты суммируют с данными протоколов счетных участков. Победители рейтингового голосования определятся только после итогового подсчета.
Все участки будут открыты с 8 до 20 часов.