В Башкирии на предварительном голосовании Единой России открылись участки

Избиратель может поставить галочку сразу за несколько человек. Таким образом будет составлен рейтинг. Во всем остальном это не отличается от привычных в нашей стране выборов – необходимо прийти на счетный участок с паспортом, получить бюллетень, заполнить его и опустить в урну для голосования.